Paradox Interactive organisera son propre showcase le lundi 6 mars à 18h

Nous avons beau être encore au premier trimestre de l’année, les conférences de jeux vidéo continuent de s’enchainer. Après Microsoft en janvier puis Nintendo et Sony en février, c’est au tour de Paradox Interactive d’organiser son propre showcase pour donner un aperçu de l’avenir de son catalogue. Présenté en partenariat avec Xbox, celui-ci sera diffusé le lundi 6 mars prochain à 18h en France sur Twitch et YouTube.

Trois nouveaux titres, des DLC et des mises à jour au programme

Let’s play some games! Paradox Announcement Show airs on March 6th, 6p.m. CET!

– New games

– New expansions

– Gameplay reveals and updates Sign up for a reminder on our website: https://t.co/sS3QNOGVJb See you there! pic.twitter.com/Rv5zLPZzQi — Paradox Interactive (@PdxInteractive) February 27, 2023

Intitulé Paradox Interactive Announcement Show 2023, l’événement de la société suédoise donnera des nouvelles de son label d’édition Paradox Arc (Surviving the Abyss), de plusieurs de ses productions existantes à travers l’annonce de DLC et de mises à jour gratuites (Crusader Kings III, Europa Universalis IV…), et dévoilera trois projets inédits conçus respectivement par Harebrained Schemes (Battletech, Shadowrun…), Paradox Tectonic, et Colossal Order (Cities: Skylines) sans plus de précisions pour le moment.

Notez que, dans un communiqué relayé par Gematsu, le PDG de Paradox Interactive Fredrik Wester a déclaré ceci : « Je ne veux pas dire que nous avons trop d’annonces mais c’est difficile de choisir celle qui me fait le plus plaisir. Parler directement avec nos joueurs de nos jeux, partager leur enthousiasme pour ce qui va suivre, comparer le nombre d’heures que nous avons passées, c’est quelque chose que tout le monde apprécie profondément chez Paradox. Je suis également impatient de ne pas avoir à garder ces annonces secrètes plus longtemps. »

Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ce que nous réserve cette conférence Paradox Interactive.