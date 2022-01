Pandemic : L’adaptation vidéoludique du jeu de société n’est plus en vente sur PC, iOS et Android

Disponible depuis 2018 sur PC avant d’arriver plus tard sur Xbox One, Nintendo Switch, iOS et Android, l’adaptation vidéoludique du jeu de société Pandemic commence déjà à tirer sa révérence.

Prévue pour être offerte gratuitement sur l’Epic Games Store il y a environ deux ans, ce qui ne s’est finalement jamais fait sans doute à cause de la crise sanitaire qui commençait à frapper le monde entier à cette période, cette version a été retirée de la vente sur PC et mobiles.

Clap de fin à venir aussi sur Xbox One et Switch

Comme l’indique la réponse à un mail envoyé par un joueur/une joueuse au service Support d’Asmodee Digital, partagée sur Reddit et relayée par PC Gamer, « malheureusement, nous retirons l’application Pandemic des stores. Nous avons travaillé dur pendant 4 ans sur Pandemic et le retirer des stores n’a pas été un choix facile. Cette décision a été prise avec le cœur lourd pour une multitude de raisons que nous ne pouvons pas divulguer. »

Autre information, « pour le moment, seules les applications PC, App Store et Google Play ont été supprimées. La version Microsoft suivra le 31 janvier 2022, puis, celle sur Nintendo Switch d’ici la fin juillet 2022. »

Notez également que le titre a complètement disparu du catalogue officiel de l’entreprise française qui contient d’autres productions comme Terraforming Mars, Carcassonne, Ticket to Ride ou encore le récent Gloomhaven. Rappelons que celle-ci a été rachetée par le géant suédois Embracer Group en décembre 2021.