L’Epic Games Store nous gratifie de trois nouveaux titres offerts après nous avoir permis de télécharger Farming Simulator 19 la semaine dernière. Epic ne nous offre pas de gros triples A mais l’offre étant gratuite, on ne va pas se plaindre.

Ticket to ride

Dans Ticket to ride, célèbre jeu de société, vous devrez être le plus rapide à rallier vos villes via le réseau ferroviaire. Si les règles sont simples à comprendre, elles peuvent être longues à maitriser, alors lancez vous dans l’aventure en multijoueur.

Carcassonne

Carcassonne est lui aussi un jeu adapté d’un jeu de société de la célèbre société d’éditeur Asmodée, véritable monument du jeu de société. Dans Carcassonne, vous placez des tuiles qui rappellent le sud de la France dans un jeu de stratégie où chaque coup sera calculé en fonction de la partie qui, au vu des possibilités infinies, ne sera probablement jamais la même.

Pandemic

Dans l’air du temps avec le Coronavirus, Pandemic vous met dans la peau d’une équipe d’élite de lutte contre les maladies. Vous devrez faire des recherches et trouver rapidement un remède contre les quatre maladies qui vous feront face et qui feront tout pour exterminer l’humanité.

Pour rappel, afin de récupérer les jeux il vous suffit de vous connecter au launcher d’Epic Games (ou son site internet) et d’ajouter les jeux cités dans votre panier afin de les ajouter à votre bibliothèque. Les jeux sont liés à votre compte et sont accessibles sans limite de temps.