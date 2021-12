Embracer Group multiplie les acquisitions dont Perfect World Entertainment et Dark Horse

Plus rien n’arrête Embracer Group qui continue de tout racheter sur son passage. Quelques jours après avoir débuté l’absorption de l’éditeur de jeux de société, Asmodee, le géant suédois annonce faire l’acquisition de cinq sociétés ou groupes supplémentaires.

Embracer Group continue d’être le dark horse de Tencent

On commence avec le plus important, celui de Dark Horse. Il s’agit d’un éditeur de comics qui produit aussi des films et des séries (souvent adaptés de ses comics). Embracer Group met donc la main sur plus de 300 nouvelles licences dont Hellboy, Umbrella Academy ou The Mask. C’est aussi chez Dark Horse que Frank Miller avait publié 300 ou Sin City par exemple.

Ce qu’Embracer ne va pas récupérer, ce sont les droits des œuvres également adaptées par l’éditeur (ou tout simplement qui leur a consacré des livres ou des traductions). On retrouve par exemple du Last Airbender, Mass Effect, Overwatch, Witcher, Buffy, Aliens et même Zelda. Et pour les mangas publiés en Amérique du Nord, on a du Berserk, Gantz, Cardcaptor Sakura, Chobits, Ghost in the Shell, Mob Psycho 100,…

Dark Horse avait lancé sa section jeux vidéo en juin dernier, sentant tout le potentiel de ses propres licences. Et Embracer cache pas que c’est également son intention. Avec tellement de studios de développement sous la main, autant profiter d’un catalogue et d’un groupe d’artistes déjà tout prêt.

Niveau organisation, le fondateur et PDG Mike Richardson restera à la tête de l’entité avec son équipe. Dark Horse devient en fait le dixième groupe d’opération, au même niveau que Gearbox, THQ Nordic ou Koch Media par exemple. Le montant de la transaction n’a pas été révélé mais on peut supposer qu’il est très élevé. Après tout, cela comporte bien les droits de Timecop avec Jean-Claude Van Damme quand même !

Préparez-vous à des MMO et de la coop en ligne

Et comme cela ne suffit jamais, Embracer Group a aussi mis la main sur les branches occidentales de Perfect World dont Cryptic Studios. Après une transaction de 125 millions de dollars (dont 65 en actions Embracer), cela représente un total de 237 employés qui passent sous l’égide de Gearbox qui s’occupera de publier leurs projets.

C’est donc Torchlight et Remnant: From the Ashes qui deviennent des licences Embracer, mais pas les MMO qui restent la propriété de la maison-mère chinoise. De son côté, Cryptic Studios arrive avec plus de 20 ans d’expérience dans les MMO avec Champions Online, Star Trek Online, Neverwinter et Magic: Legends dont l’échec justifie en partie la vente du groupe.

Le prochain jeu de Perfect World Entertainement est programmé pour 2022 avec cinq autres titres qui devraient arriver d’ici 2024.

Du renfort côté support

De son côté, Shiver Entertainment va venir renforcer Saber Interactive. Les 17 employés avaient développé Scribblenauts Showdown avant d’aider NetherRealms sur Mortal Kombat 11. Il s’agit donc avant tout d’une équipe de soutien qui s’occupera principalement de filer un coup de main à Saber pour toute la partie technique des développements et pour les portages.

Saber récupère aussi le studio d’animation DIGIC, spécialisée dans la production de cinématiques et de trailers de jeux. Les 400 Hongrois ont participé à des contenus sur des licences telles qu’Assassin’s Creed, Mass Effect, Destiny, Final Fantasy, Witcher ou League of Legends. Ils ont aussi travaillé sur Love, Death and Robots pour Netflix. Si DIGIC devient une filiale de Saber, elle produira du contenu pour l’ensemble des studios d’Embracer.

Et on termine avec Koch Media, qui repart quant-à-lui avec Spotfilm Networx. Il s’agit d’une société allemande spécialisée dans la « vidéo à la demande financée par la publicité ». Cela peut donc être des services de VOD gratuits mais avec de la pub ou bien tout simplement des chaînes Youtube. Aucune info sur le montant de l’achat, ni sur l’intention d’Embracer derrière ce dernier.

On le sait, Embracer Group a d’énormes ambitions et on espère vite voir des résultats puisqu’il faudra bien amortir tous ces achats un jour…