Palia : Le MMO célèbre le lancement de sa bêta fermée avec une nouvelle vidéo

Parmi tous les MMO qui inondent le marché, Palia tire son épingle du jeu en proposant une expérience bien plus tranquille, plus proche d’un jeu de simulation à la Disney Dreamlight Valley qu’un MMO guerrier comme on en voit tant. Depuis hier, les joueurs et joueuses triés sur le volet peuvent mettre les mains sur cette nouvelle expérience pour voir de quoi il en retourne (seulement sur PC), et le studio Singularity Six a mis en ligne une nouvelle vidéo pour fêter le lancement de cette bêta fermée.