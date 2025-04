Palia arrivera prochainement sur PS5 et Xbox Series, en compagnie d’une nouvelle extension

La plus grosse mise à jour du jeu arrive

Daybreak voulait faire en sorte que Palia soit accessible au plus grand nombre, et c’est dans cette optique que Singularity 6 prévoit désormais des versions PS5 et Xbox Series de son jeu. Comme one le découvre avec une nouvelle vidéo, Palia sortira sur ces plateformes dès le 13 mai prochain, et ce ne sera pas la seule actualité autour du jeu à cette date.

Une extension gratuite nommée « Elderwood » sera lancée dans le même temps, et se présente comme la mise à jour la plus importante du jeu. On y découvrira une toute nouvelle région à explorer, avec de nouvelles créatures à rencontrer, des quêtes supplémentaires et des artefacts mystérieux à dénicher. Et tout cela sans compter les nombreux objets de personnalisation inédits qui seront proposés.

Notez enfin que Palia est corss-play et cross-progression, vous permettant ainsi de découvrir les versions PS5 et Xbox Series sans tout recommencer à zéro si vous venez du PC ou de la Switch.