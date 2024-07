Daybreak (DC Universe Online) met la main sur le studio derrière le MMO Palia

Pour aider Palia à vraiment voir le jour

Le studio derrière d’autres MMO comme DC Universe Online a donc jeté son dévolu sur Singularity 6. Il acquiert le studio pour une somme non-précisée et indique que l’équipe derrière Palia deviendra l’une de ses sous-divisions. Le but de Singularity 6 ne change pas, à savoir faire en sorte que Palia se dirige vers sa version 1.0. L estudio va donc bénéficier du support financier et humain de Daybreak pour s’assurer que son jeu puisse voir le jeu sous sa forme finale.

Anthony Leung, cofondateur de Singularity 6, sera toujours en charge du projet et du studio aux côtés d’Aiden Karabiach, et déclare :

« Nous voulons à terme mettre Palia entre les mains de tous les joueurs qui souhaitent y jouer et nous pensons que la meilleure façon d’y parvenir est de nous associer à Daybreak, qui a fait ses preuves dans la création de communautés de joueurs qui durent des décennies. Nous sommes impatients de bénéficier de leur expérience, de leur expertise et de leur investissement dans Singularity 6 et Palia. »

Le rachat pourra paraître étonnant si l’on se fie aux dernières actualités de Daybreak (possédé par Enad Global 7), étant donné qu’il a lui aussi souffert de licenciements en début d’année selon GamesIndustry.biz. Espérons donc que ce rachat sauve vraiment le projet et les personnes qui travaillent dessus.