Palia : Le studio derrière le MMO en bêta annonce licencier près de 35% de ses effectifs

On voyait déjà Palia comme l’un des succès assurés de l’industrie, grâce à un mélange des genres porteur et une direction artistique qui faisait mouche. Le MMO très cozy de Singularity 6 est actuellement en bêta et si l’on se fie aux chiffres réalisés sur Steam (sans compter ceux sur Switch), l’expérience semble rassembler une base de joueurs et de joueuses solide. Pourtant, cela ne semble pas assez pour que le studio arrive à conserver tous ses employés.