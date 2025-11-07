Un pack PS5 Slim regroupant Clair Obscur: Expedition 33 et Ghost of Yotei est disponible à prix canon
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Les fêtes de fin d’année approchent, ce qui veut dire que le Black Friday est en vue. Si les promotions ont déjà commencé dans certaines enseignes, d’autres prennent un peu plus leur temps, tandis que certaines marques préfèrent préparer des bundles à prix cassés qui seront parfaits à mettre sous le sapin. Fnac a par exemple eu l’idée de confectionner un pack pour la PS5 Slim, avec deux des meilleurs jeux de l’année, ce qui en fait un excellent cadeau à offrir à Noël.
Deux jeux PS5 populaires dans un pack avantageux
Si vous n’avez pas encore de PS5, et que vous recherchez à jouer à deux jeux très bien reçus cette année, ce pack est décidément fait pour vous. Fnac a eu la bonne idée de proposer un bundle avec la PS5 Slim aux côtés de deux titres très appréciés, à commencer par Clair Obscur: Expedition 33. Un RPG français qui est en lice pour le titre de meilleur jeu de l’année, et qui a complétement marqué l’industrie de son empreinte grâce à des personnages forts, un univers intriguant, et des musiques qui restent en tête.
À côté de celui-ci, on retrouve Ghost of Yotei, dernière grosse exclusivité en date de la PlayStation 5, qui fait suite à Ghost of Tsushima. Un jeu d’aventure en monde ouvert dans un Japon féodal où l’on suit la quête de vengeance d’Atsu, qui cherche à éliminer le groupe qui a tué sa famille.
Ces deux jeux sont ici vendus avec la console PS5 Slim, à un prix relativement intéressant puisque le pack PS5 est ici affiché à 599 € sur le site de la Fnac. Sachant que la console seule est vendue à un prix conseillé de 549,99 €, cela vous permet d’avoir une bonne réduction si jamais vous comptiez jouer aux deux jeux, le premier étant vendu une quarantaine d’euros, tandis que le second est affiché à 79,99 €.
Cet article peut contenir des liens affiliés