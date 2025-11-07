Un pack PS5 Slim regroupant Clair Obscur: Expedition 33 et Ghost of Yotei est disponible à prix canon

Deux jeux PS5 populaires dans un pack avantageux

Si vous n’avez pas encore de PS5, et que vous recherchez à jouer à deux jeux très bien reçus cette année, ce pack est décidément fait pour vous. Fnac a eu la bonne idée de proposer un bundle avec la PS5 Slim aux côtés de deux titres très appréciés, à commencer par Clair Obscur: Expedition 33. Un RPG français qui est en lice pour le titre de meilleur jeu de l’année, et qui a complétement marqué l’industrie de son empreinte grâce à des personnages forts, un univers intriguant, et des musiques qui restent en tête.

À côté de celui-ci, on retrouve Ghost of Yotei, dernière grosse exclusivité en date de la PlayStation 5, qui fait suite à Ghost of Tsushima. Un jeu d’aventure en monde ouvert dans un Japon féodal où l’on suit la quête de vengeance d’Atsu, qui cherche à éliminer le groupe qui a tué sa famille.

Ces deux jeux sont ici vendus avec la console PS5 Slim, à un prix relativement intéressant puisque le pack PS5 est ici affiché à 599 € sur le site de la Fnac. Sachant que la console seule est vendue à un prix conseillé de 549,99 €, cela vous permet d’avoir une bonne réduction si jamais vous comptiez jouer aux deux jeux, le premier étant vendu une quarantaine d’euros, tandis que le second est affiché à 79,99 €.