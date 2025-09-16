Overwatch 2 : La collaboration avec Persona 5 se dévoile avec 5 costumes inédits
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Avec Overwatch 2, Blizzard veut suivre le modèle de tous les jeux service populaires du moment en multipliant les crossovers avec des licences de la pop-culture, même celles du monde du jeu vidéo. Pour sa saison 18, le groupe avait teasé l’arrivée d’une collaboration avec le roi du genre, que l’on retrouve dans presque tous les free-to-play : Persona 5. Cette fusion des deux univers débute aujourd’hui, avec 5 costumes qui devraient rapporter un paquet de dollars.
Nos Voleurs préférés s’invitent dans le hero-shooter de Blizzard
Pour cette collaboration avec SEGA et Atlus, Blizzard prévoit d’ajouter 5 costumes inédits pour les personnages d’Overwatch 2. Ces nouveaux skins seront évidemment à l’effigie des Voleurs fantômes, prêts à voler votre cœur dans le hero-shooter. Vous pourrez donc habiller certains personnages aux couleurs des protagonistes emblématiques de Persona 5 :
- Wuyang en tant que Joker
- Genji en tant que Ryuji
- Ange en tant que Ann
- D.VA en tant que Makoto
- Vital en tant que Yusuke
Des costumes plus que fidèles que l’on découvre dans des premières images, et qui devraient plaire aux fans du JRPG qui jouent également à cet Overwatch 2. D’autres récompenses cosmétiques liées à ce crossover sont aussi attendues, mais il faudra découvrir cela en jeu dès ce soir, puisque c’est aujourd’hui le 16 septembre que l’événement Persona 5 commence au sein du hero-shooter.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 04/10/2022