Overwatch 2 : La collaboration avec Persona 5 se dévoile avec 5 costumes inédits

Nos Voleurs préférés s’invitent dans le hero-shooter de Blizzard

Pour cette collaboration avec SEGA et Atlus, Blizzard prévoit d’ajouter 5 costumes inédits pour les personnages d’Overwatch 2. Ces nouveaux skins seront évidemment à l’effigie des Voleurs fantômes, prêts à voler votre cœur dans le hero-shooter. Vous pourrez donc habiller certains personnages aux couleurs des protagonistes emblématiques de Persona 5 :

Wuyang en tant que Joker

Genji en tant que Ryuji

Ange en tant que Ann

D.VA en tant que Makoto

Vital en tant que Yusuke

Des costumes plus que fidèles que l’on découvre dans des premières images, et qui devraient plaire aux fans du JRPG qui jouent également à cet Overwatch 2. D’autres récompenses cosmétiques liées à ce crossover sont aussi attendues, mais il faudra découvrir cela en jeu dès ce soir, puisque c’est aujourd’hui le 16 septembre que l’événement Persona 5 commence au sein du hero-shooter.