Overwatch 2 continue les collaborations, cette fois-ci avec le roi de la pratique, Persona 5

Dans le monde des free-to-play, il existe deux licences sur lesquelles se reposer facilement pour amasser quelques billets verts. Il suffit de collaborer avec NieR Automata ou Persona 5 pour attirer l’attention, même si les plus observateurs auront noté que les jeux cédant à une telle collaboration ont tendance à mourir peu de temps après. Une sorte de malédiction qui rapporte gros sur le court terme si vous préférez. Alors quand Overwatch 2 signe un crossover avec Persona 5, on ne pourra pas s’empêcher de penser à l’avenir incertain du hero-shooter.

