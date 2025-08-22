Overwatch 2 continue les collaborations, cette fois-ci avec le roi de la pratique, Persona 5

Joker s’invite décidément partout

Non, Overwatch 2 ne va pas mourir demain, mais on s’amusera de voir qu’il suit la trajectoire de nombreux autres free-to-play avant lui en décrochant une collaboration avec Persona 5.

Le jeu de Blizzard s’apprête à lancer sa saison 18 avec son tout nouveau héros, Wuyang, et au-delà des nouveautés attendues dès le 26 août prochain, on peut voir que la bande-annonce diffusée lors de la Gamescom fait explicitement mention d’une collaboration à venir avec Persona 5, en nous montrant Joker en action.

Vous pouvez donc vous attendre à l’arrivée de quelques skins issus du jeu d’Atlus, à l’effigie des Voleurs fantômes. Reste à savoir quels personnages auront droit à ces costumes qui devraient assurément attirer du monde. On ne sait pas non plus quand cette collaboration sera disponible, mais sans doute pas au lancement de cette nouvelle saison. L’attente pourrait donc encore durer quelques semaines.