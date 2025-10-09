Overwatch 2 célèbre Halloween avec la saison 19, voici tout ce qu’il faut savoir

Un nouveau mode : la Mascarade Hantée

La Mascarade Hantée est le nouveau mode spécial d’Halloween qui vous fera porter des masques (on reste dans le thème après la récente collaboration avec Persona 5). Ici, chaque joueur enfile un masque mystique représentant un héros d’Overwatch, celui-ci offre des bonus uniques qui peuvent renverser l’issue du combat. Si le masque est lié à votre personnage (comme Reinhardt et Brigitte levant leur bouclier ensemble), vous débloquez un bonus d’histoire iconique. En outre, des surprises hantées ont été disséminées à travers les cartes pour les plus curieux.

Le jeu de Blizzard recycle également ses modes classique avec le retour de :

La Vengeance du Dr Schakalstein : avec ses hordes de zombies omniaques et ses boss monstrueux. Coopérez (ou tentez l’aventure en solo) pour défendre le château maudit !

La Fiancée en furie : un mode coop cinématique avec Sojourn, la Reine des Junkers, Kiriko et Ashe au cœur d’Adlersbrunn. Affrontez Moira la Banshee ou Winston la Gargouille dans une aventure scénarisée pleine de rebondissements et de frissons.

Trois nouveaux personnages débarquent dans le mode Stadium : Torbjörn, Danger et Sojourn. De plus une nouvelle carte Contrôle sera de la partie avec le sanctuaire de Busan, baigné dans une brume mystérieuse et le son des cloches funèbres.

D’autres améliorations majeures ont également été annoncées :

Une refonte de l’armurerie avec filtres, sous-onglets et outils de recherche optimisés.

Une interface de combat enrichie : vous voyez désormais les dégâts et soins infligés en temps réel avec des chiffres personnalisables à l’écran.

Un rapport détaillé de vos objets et pouvoirs, directement intégré dans le mode Stadium.

Gadgets et Passe de combat horrifique

L’une des grosses nouveautés de la saison 19 sont les gadgets, des objets activables qui peuvent bouleverser une partie du mode Stadium. Vous devez en choisir un par match et l’utiliser au bon moment afin de changer le cours du combat. Nous avons donc :

Cœur de colosse : traversez les lignes ennemies tel un spectre invincible.

Porte-bonheur kitsune : purifiez votre équipe de toutes les malédictions.

Patins à réaction : filez comme le vent et échappez à la mort.

Disponibles en qualité ordinaire, rare ou épique, les gadgets coûtent des ressources mais peuvent faire toute la différence.

Bien entendu, un nouveau passe de combat fera son apparition avec une pluie de cosmétiques dont :

Vital druide divin (modèle mythique) : gardien de la nature, rayonnant d’énergie bioluminescente.

Repos des âmes de Kiriko (arme mythique) : kunais fantomatiques enflammés d’une aura mystique.

Des skins légendaires : Cassidy Oni, Wuyang monstriton, Moira vampire, Sombra ninja, Reinhardt le Borgne pirate…

Des skins épiques : Écho bois maudit, Zenyatta ourson maudit, Torbjörn bougie maudite…

80 prismes mythiques, des coffres, des emotes, des crédits…

Dès cette saison, les modèles mythiques seront débloqués dans leur version complète dès le premier niveau. Ensuite, chaque rang ajoute de nouvelles options de personnalisation : couleurs, effets visuels, accessoires…

Quand sera disponible la saison 19 d’Overwatch 2

La saison 19 d’Overwatch 2 sera démarrera le 14 octobre (tandis que l’évènement se terminera le 3 novembre 2025) sur PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et Switch.