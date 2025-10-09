Overwatch 2 célèbre Halloween avec la saison 19, voici tout ce qu’il faut savoir

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Quentin

Rédigé par

0

Overwatch 2 va célébrer la fête des morts en beauté avec un accent mis sur les déguisements. En effet, la saison 19 donnera le coup d’envoi d’un festival de terreurs, de surprises et de chaos stratégique. Au programme : de nouveaux modes de jeu, des mises à jour du Stadium, des modèles mythiques ensorcelants et bien sûr, une pluie d’objets cosmétiques à thème. On dit tout ce qu’il faut savoir sur cette mise à jour qui débarquera dans quelques jours.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette d'Overwatch 2
Overwatch 2
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one

Date de sortie : 04/10/2022

La PS5 édition limitée et la DuelSense aux couleurs de Ghost of Yotei sont maintenant disponibles en précommande

En savoir plus

Sur le même thème

Overwatch 2 : La collaboration avec Persona 5 se dévoile avec 5 costumes inédits

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Overwatch 2 : La collaboration avec Persona 5 se dévoile avec 5 costumes inédits

Wuyang est le prochain héros à rejoindre Overwatch 2 et il est jouable dès aujourd’hui

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Wuyang est le prochain héros à rejoindre Overwatch 2 et il est jouable dès aujourd’hui

Blizzard aurait confié Overwatch Mobile à Nexon, ainsi qu’un nouveau jeu StarCraft

pc
Image d\'illustration pour l\'article : Blizzard aurait confié Overwatch Mobile à Nexon, ainsi qu’un nouveau jeu StarCraft

Overwatch 2 : Le tout nouveau mode Stadium, en vue à la troisième personne, est présenté en vidéo

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Overwatch 2 : Le tout nouveau mode Stadium, en vue à la troisième personne, est présenté en vidéo
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Overwatch 2 célèbre Halloween avec la saison 19, voici tout ce qu’il faut savoir
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Overwatch 2 célèbre Halloween avec la saison 19, voici tout ce qu’il faut savoir
Clair Obscur: Expedition 33 : Sandfall Interactive évoque son prochain projet et la philosophie du studio pour la suite
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clair Obscur: Expedition 33 : Sandfall Interactive évoque son prochain projet et la philosophie du studio pour la suite
Final Fantasy VII Remake et Final Fantasy VII Rebirth seront réunis dans une seule édition physique
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Final Fantasy VII Remake et Final Fantasy VII Rebirth seront réunis dans une seule édition physique
Indiana Jones et le Cercle Ancien se met à jour avec un nouveau costume et le New Game+
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Indiana Jones et le Cercle Ancien se met à jour avec un nouveau costume et le New Game+
Sony et AMD continuent leur collaboration, Mark Cerny évoque les technologies qui pourraient arriver sur PS6
Image d\'illustration pour l\'article : Sony et AMD continuent leur collaboration, Mark Cerny évoque les technologies qui pourraient arriver sur PS6
Code Vein II fait le point sur son histoire dans une nouvelle bande-annonce
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Code Vein II fait le point sur son histoire dans une nouvelle bande-annonce
Bloober Team précise son calendrier des sorties et annonce l’arrivée d’un portage Switch 2 pour Layers of Fear
pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Bloober Team précise son calendrier des sorties et annonce l’arrivée d’un portage Switch 2 pour Layers of Fear
Le délirant Baby Steps cache un secret absurde, qui se révèle en faisant l’impasse sur toutes les cinématiques
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Le délirant Baby Steps cache un secret absurde, qui se révèle en faisant l’impasse sur toutes les cinématiques
Heart Machine réduit ses ambitions sur Hyper Light Breaker et annonce des licenciements
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Heart Machine réduit ses ambitions sur Hyper Light Breaker et annonce des licenciements
Citizen Sleeper 2: Starward Vector sera bientôt disponible en français via une mise à jour gratuite
pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Citizen Sleeper 2: Starward Vector sera bientôt disponible en français via une mise à jour gratuite
SEGA dépose à nouveau la marque Shadow the Hedgehog, un remaster en vue ?
Image d\'illustration pour l\'article : SEGA dépose à nouveau la marque Shadow the Hedgehog, un remaster en vue ?
Après l’annulation de Project Blackbird chez ZeniMax, des anciens de The Elder Scrolls Online fondent leur propre studio
Image d\'illustration pour l\'article : Après l’annulation de Project Blackbird chez ZeniMax, des anciens de The Elder Scrolls Online fondent leur propre studio
Ubisoft aurait annulé un jeu Assassin’s Creed se déroulant après Guerre de Sécession aux États-Unis, jugé trop « politique »
Image d\'illustration pour l\'article : Ubisoft aurait annulé un jeu Assassin’s Creed se déroulant après Guerre de Sécession aux États-Unis, jugé trop « politique »
EA Sports FC 26 dévoile la quatrième Team Of The Week
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la quatrième Team Of The Week
La chaîne Game One devrait fermer ses portes dès la fin du mois de novembre
Image d\'illustration pour l\'article : La chaîne Game One devrait fermer ses portes dès la fin du mois de novembre
Bethesda nous donne rendez-vous pour le Fallout Day, qui aura lieu le 23 octobre
Image d\'illustration pour l\'article : Bethesda nous donne rendez-vous pour le Fallout Day, qui aura lieu le 23 octobre
[MAJ] Nintendo met à jour son mystérieux court-métrage et confirme qu’il est lié à la saga Pikmin
Image d\'illustration pour l\'article : [MAJ] Nintendo met à jour son mystérieux court-métrage et confirme qu’il est lié à la saga Pikmin
Xbox Game Pass : Ninja Gaiden 4, Keeper, Pax Dei… Voici toutes les nouveautés à venir dans l’abonnement
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox Game Pass : Ninja Gaiden 4, Keeper, Pax Dei… Voici toutes les nouveautés à venir dans l’abonnement
Clair Obscur: Expedition 33 s’est vendu à 5 millions d’exemplaires, une mise à jour avec du nouveau contenu est annoncée
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clair Obscur: Expedition 33 s’est vendu à 5 millions d’exemplaires, une mise à jour avec du nouveau contenu est annoncée
Aux États-Unis, une très grande partie du public n’achète qu’un ou deux jeux par an
Image d\'illustration pour l\'article : Aux États-Unis, une très grande partie du public n’achète qu’un ou deux jeux par an
La saison 4 de la série The Witcher se montre dans une nouvelle bande-annonce pleine d’action
Image d\'illustration pour l\'article : La saison 4 de la série The Witcher se montre dans une nouvelle bande-annonce pleine d’action
Microsoft retarde l’augmentation du prix du Xbox Game Pass Ultimate dans certains pays, mais pas en France
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Microsoft retarde l’augmentation du prix du Xbox Game Pass Ultimate dans certains pays, mais pas en France
L’action-RPG Solo Leveling: Arise Overdrive se dévoile un peu plus dans un extrait de gameplay
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : L’action-RPG Solo Leveling: Arise Overdrive se dévoile un peu plus dans un extrait de gameplay
Atlus va organiser un livestream pour fêter le premier anniversaire de Metaphor ReFantazio, des annonces à la clé ?
pc
ps5
xbox series
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Atlus va organiser un livestream pour fêter le premier anniversaire de Metaphor ReFantazio, des annonces à la clé ?