Overwatch 2 : La bêta fermée a enfin trouvé une date de sortie

La bêta fermée d’Overwatch 2 avait déjà été annoncée il y a quelques temps, mais n’avait toujours pas trouvé de date de sortie. C’est aujourd’hui chose faite ! La bêta fermée ouvre donc ses portes le samedi 26 avril prochain. Cette bêta fait suite à l’alpha exclusivement accessible par les développeurs en interne ainsi que les joueurs pros pour avoir un retour complet sur le jeu.

Overwatch 2 attendue comme le messie

Tout le monde dans la sphère jeu vidéo connaît aujourd’hui les problèmes internes d’Activision-Blizzard, problèmes qui ont impacté réellement la sortie de certains titres comme Diablo IV, ou encore Overwatch 2, ce dernier ayant déjà été annoncé depuis quelques années maintenant. Mais il faudra attendre encore 2023 pour pouvoir toucher au jeu. Daniel Alegre, président directeur général de Blizzard confirme les raisons de ces reports :

« Comme nous travaillons avec une nouvelle direction et avec les franchises elles-mêmes, en particulier dans des postes créatifs clés, il est devenu évident que certains contenus Blizzard prévus pour l’année prochaine bénéficieront de plus de temps de développement pour atteindre leur plein potentiel ».

Dans le but d’atténuer l’attente des joueurs et de les rassurer, Blizzard a mis en place une bêta fermée que l’on a déjà détaillé auparavant, qui pourra nous permettre d’en savoir un peu plus sur l’ambition du jeu. L’annonce de la date de la bêta a été faite sur un stream consacré au développement du jeu vendredi dernier.

Vous pouvez dès à présent vous inscrire à la bêta fermée d’Overwatch 2 prévue pour le 26 avril prochain sur le site officiel.