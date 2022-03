Overwatch 2 : Contenu PvE et contenu PvP séparés, bêta fermée en avril, tout savoir

Avec tous les soucis que doit gérer Activision-Blizzard depuis ces derniers mois, apprendre qu’Overwatch 2 et Diablo IV étaient décalés (de leur date respective en interne) n’était pas vraiment une grande surprise, mais l’absence de communication autour du hero shooter commençait sérieusement à inquiéter la communauté. Il aura fallu attendre ce mois de mars 2022 afin que l’équipe de développement prenne à nouveau la parole dans une vidéo qui nous informe de l’avancée du projet, et qui a aussi quelques bonnes nouvelles à nous annoncer.

Le PvP arrivera en premier

C’est Aaron Keller, l’actuel réalisateur sur la série qui vient nous annoncer en personne comment se déroule le développement d’Overwatch 2.

La première chose que l’on apprend, c’est que l’expérience PvE d’Overwatch 2 va être « découplée » de l’expérience PvP, afin que le PvP de ce nouvel épisode puisse sortir plus rapidement.

De plus, une alpha fermée débute dès aujourd’hui sur ce contenu PvP. Cependant, vous n’aurez sans doute pas la chance de pouvoir vous y essayer étant donné l’accès limité à cette alpha, mais heureusement pour les fans, une bêta fermée aura lieu très bientôt, puisqu’elle commencera en avril !

Quel est le contenu de la bêta ?

Cette première bêta aura lieu à la fin du mois d’avril, sans plus de précisions pour le moment, et testera de nouvelles fonctionnalités ainsi que le contenu actuel du jeu pour voir si l’équipe est dans la bonne voie.

Elle sera encore une fois assez restreinte, mais on nous promet d’autres bêtas plus ouvertes dans le futur, et elle aura lieu en plus vagues, donc vous pourrez recevoir un code plus tard que certains autres joueurs et joueuses.

Voici le contenu que vous pourrez découvrir dans cette bêta d’Overwatch 2 :

Nouvelle héroïne (dégâts) : Sojourn

Nouveau mode de jeu : « Push »

Multijoueur 5c5

Refontes de héros

4 nouvelles cartes

Pour avoir une chance de participer à cette bêta fermée, vous pouvez vous rendre sur le site officiel (qui fait pour le moment face à des soucis de serveurs à l’heure où l’on écrit ces lignes).