Outright Games annonce Chicken Run: Commandodu adapté du film d’animation culte

Développé en étroite collaboration avec Aardman, le célèbre studio d’animation indépendant à l’origine de Chicken Run, mais aussi de Wallace et Gromit (dont ils partagent la même technique en stop motion), Chicken Run: Commandodu (ou bien Chicken Run: Eggstraction en anglais) se voit comme un jeu d’infiltration et d’action inspiré de la franchise qui a connu une suite sur Netflix en 2023 (Chicken Run: La menace nuggets), jouable en solo ou à deux joueurs en mode coopératif local dès le 17 octobre prochain.

Poule moulée

C’est d’ailleurs à partir de cette suite que se construit le jeu vidéo présenté aujourd’hui en prolongeant l’histoire laissée en suspens. Ainsi, dans la peau des vrais personnages du film Chicken Run, vous allez devoir vous infiltrer dans cinq fermes sous forme de forteresses, afin de déjouer les nombreuses mesures de sécurité dans le but de libérer les poulets retenus prisonniers et dont l’avenir n’en était plus que funeste.

Il vous sera nécessaire par exemple d’éviter les caméras de sécurité, de vous infiltrer parmi les rondes de gardes humains ou encore vous servir de ces mystérieux cônes de signalisation, dans une vue du dessus qui vous permettra de voir votre environnement et d’anticiper vos actions et déplacements.

Le casting cinq étoiles (en VO) du dernier film fait d’ailleurs son retour puisque Bella Ramsey et Josie Sedgwick-Davies prêteront une nouvelle fois leur voix à Molly et Frizzle, tandis que Larry Rickard, le scénariste pour Chicken Run : La menace nuggets, est de nouveau à la barre pour l’écriture du scénario inédit mettant en scène de nouveaux méchants déjantés ainsi que des références au dernier Wallace et Gromit.

Chicken Run: Commandodu sera disponible le 17 octobre prochain PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.