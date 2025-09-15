Nous avons joué à Chicken Run: Commandodu et Paw Patrol Rescue Wheels: Championship et le bilan est… mitigé

La panne d’essence ou d’inspiration ?

La Pat’ Patrouille est à coup sûr une licence des plus florissantes : série animée, productions cinématographiques, goodies et autres produits marketing, les petits chiens font fureur chez les enfants, à tel point qu’Outright Games n’en est pas à son coup d’essai. En l’espace de 7 ans, pas moins de 6 jeux empruntant la licence à Spin Master ont été produits, avec plus ou moins de réussite.

Outright Games et 3DClouds reviennent cette année avec une nouvelle création, proposant une nouvelle itération d’un jeu de course automobile, chaque chiot disposant d’un véhicule spécial à son effigie. Nous avons pu poser les mains sur PAW Patrol Rescue Wheels: Championship durant une session d’environ quinze minutes et il faut avouer que nous en sommes ressortis très mitigés.

On retrouve donc les infatigables Chase, Stella, Marcus, Ruben, Zuma, Rocky, Romy mais aussi l’horrible Mr Hellinger dans des courses diverses à travers La Grande Vallée et même au-delà. Comme on s’en doutait, chaque chien est doté d’une compétence unique allant d’un lancer de balles de tennis ou encore d’avoir la capacité de faire tournoyer nos adversaires. On pourra réaliser des figures en plein saut pour obtenir un boost de vitesse mais aussi débloquer une cascade pour chacun des chiens, tandis que récupérer des friandises et utiliser des objets spéciaux nous permettront de dépasser nos adversaires.

Mais bien qu’on ne doute pas qu’il fallait simplifier la prise en main pour les plus jeunes, nous avons au contraire trouvé les contrôles rigides et pas très débridés dans leur approche, le tout dans des circuits vraiment très passables pour un jeu sortant en 2025, d’autant plus que le récent Paw Patrol World – La Pat’ Patrouille montrait des zones bien plus travaillées. Le cœur du jeu ne paraît pas des plus palpitants non plus et semble juste proposer le strict minimum ce qui est assez dommage.

Le seul avantage restera que vous pourrez jouer en solo ou bien affronter des amis dans un mode multijoueur. Reste qu’il est difficile d’imaginer des parents opter pour un skin de Mario Kart façon Pat’ Patrouille, surtout au vu de ce qui se fait dans la concurrence actuellement.

PAW Patrol Rescue Wheels: Championship sortira sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox One, Xbox Series X/S dès le 31 octobre prochain, parfait pour prévoir ses achats de Noël, bien que vous l’aurez compris, nous ne pouvons à date vous le recommander.

On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs

Notre session s’est poursuivie avec une prise en main lors d’une mission de Chicken Run: Commandodu (Eggstraction en VO). Pour rappel, ce jeu prend place après les événements du second film de la licence en stop-motion complètement barrée et remise au goût du jour récemment par Netflix. Le jeu est développé par Aardman Animations et édité par Outright Games. Pour info, Bella Ramsey et Josie Sedgwick-Davies prêteront une nouvelle fois leur voix à Molly et Frizzle ce qui n’enlève rien.

Dans ce jeu d’action-infiltration-extraction, vous devrez libérer vos congénères des griffes des humains en prenant part à de véritables commandos d’intervention après avoir étudié vos objectifs à la table ronde. A vous d’éviter les caméras, les rondes des gardes mais aussi les robots qui ne vous laisseront aucune chance si vous vous faites prendre. L’occasion d’aborder l’un des intérêts de Chicken Run: Commandodu, le jeu en coopération locale à deux joueurs ou joueuses, qui apportera une telle vivacité que vous ne retrouverez pas en solo.

Nous avons justement testé le titre en solo et il faut avouer que nous avons été surpris par la lourdeur du challenge et sa complexité de prime abord, alors qu’Outright Games est souvent connu pour créer des jeux abordables puis essentiellement tournés vers un public juvénile. Une fois les commandes de base retenues et l’objectif bien en tête, il s’est avéré plus simple de progresser entre les différentes cachettes, incarnant une poule suivie de plusieurs acolytes dirigés par l’IA, mais seuls vos agissements pourront déclencher l’alarme.

Nous devions désamorcer ces alarmes, ou faire perdre la tête aux gardes pour récupérer nos cibles et les faire ensuite partir sur un tapis roulant jusqu’au début du niveau. Après quelques galères et utilisation de compétences spéciales, nous avons dû achever le niveau en créant une passerelle de cartons entre nos poulets et la sortie du niveau, et c’est ainsi que s’achevait notre prise en main rapide.

Nous n’en avons que trop vu pour être catégorique, mais nous n’avons pas été très emballés par l’aspect assez complexe des mécaniques d’extraction mises en avant, qui pourraient rebuter les plus jeunes d’entre nous. Nous vérifierons cela lors de la sortie complète de Chicken Run: Commandodu le 24 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Nintendo Switch.