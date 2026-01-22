Orobéryl Arknights Endfield : que faire pour en obtenir naturellement ?

Comment faire le plein d’orobéryls au début d’Arknights Endfield ?

Au lancement d’Arknights Endfield, vous allez avoir le privilège de profiter de bonus de débutant. Pour parler franchement, ces bonus disparaîtront une fois que vous les aurez obtenus une fois.

Concrètement, entre les événements, les tutoriels et les “premières fois”… Vous allez avoir la chance d’accumuler un montant assez intéressant d’orobéryls pour atteindre la hard pity, voire le spark de la bannière standard.

Alors, si vous êtes un peu perdu avec toutes les activités à effectuer dans Arknights Endfield, retrouvez ci-dessous un petit listing de toutes les choses que vous devez faire au moins une fois !

Bonus de connexion

Événement de débutant (durée limitée)

Nœud (Manuel opérationnel)

Crise X (Manuel opérationnel)

Simulation de crise (Manuel opérationnel)

Alluvion d’énergie (Manuel opérationnel)

Entraînement au combat

Entraînement aux opérateurs

Simulation d’usine

Augmentation du niveau régional

Débloquer de nouvelles recettes

Réparation des caisses hiboux (Monde ouvert)

Ouverture des coffres (Monde ouvert)

Aurylènes (Monde ouvert)

Puzzle SOS (Monde ouvert)

Protection des avant-postes (Monde ouvert)

Pour les deux derniers points, vous ne pouvez les effectuer qu’une seule fois. Les événements de monde ouvert et les caisses disparaissent une fois résolus. En revanche, notez bien que ces activités feront leur apparition sur les nouvelles zones, alors il faudra les achever pour glaner quelques orobéryls.

Comment obtenir de l’orobéryl quotidiennement dans Arknights Endfield ?

Maintenant que vous connaissez toutes les activités à faire pour obtenir une première fois des orobéryls, attardons-nous maintenant sur les différentes méthodes qui vous permettront de cumuler de l’orobéryl quotidiennement et pour une longue durée.

Jusqu’à épuisement, vous devez impérativement effectuer toutes les quêtes d’histoire, d’exploration ou secondaires. En plus de vous introduire de nouvelles mécaniques de jeu, elles vous apportent des ressources essentielles pour améliorer vos opérateurs et vos armes, mais aussi de l’orobéryl.

Histoire principale

Histoire principale Missions secondaires en tout genre

Routine hebdomadaire

Les événements temporaires

Gain de niveau d’autorité

Passe de combat gratuit

Or, le moyen le plus intéressant pour obtenir de l’orobéryl est de progresser avec diligence dans la routine hebdomadaire (se débloque au niveau 15). En effectuant quelques petites missions, vous progresserez dans une jauge de récompenses qui vous offrira des orobéryls, mais aussi des ressources pour optimiser vos personnages.

On vous conseille de mettre en priorité la routine hebdomadaire pour le gain de récompenses, car elle se réinitialise toutes les semaines. À tout le moins, il est aussi important de garder le cap avec les quêtes, car comme on a pu vous le dire un peu plus haut dans notre article, en plus de donner de l’orobéryls, ces dernières permettent de débloquer de nouvelles fonctionnalités pour gagner en puissance.

Les petites astuces pour obtenir de l’orobéryl sans effort dans Arknights Endfield ?

Attention chers lecteurs, cette partie de l’article peut rapidement devenir obsolète puisque nous détaillons des astuces à durée limitée. Dans la mesure où cet article sort au lancement du jeu, nous estimons qu’il reste pertinent d’en parler pour que les joueurs débutants puissent se faire un maximum d’orobéryls au début du jeu ! La seule méthode qui saura vous donner des récompenses pour une longue durée est la liste des codes cadeaux… Les développeurs devraient en donner ponctuellement, alors il y aura toujours quelques orobéryls à se faire sans effort.

Si vous consultez cet article plus tard, soit plus d’un mois après la sortie du jeu, alors gardez à l’esprit que ces informations ne pourront servir que de repère. Si vous êtes un lecteur qui vit le début du jeu, alors n’hésitez pas à consulter les liens, car jusqu’au 19 février approximativement, vous avez une chance de faire le plein de ressources sans effort !