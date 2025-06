Comment débloquer l’ornithoptère de transport ?

Indissociable de l’univers SF de Frank Herbert, l’ornithoptère est le troisième type de véhicule à crafter dans Dune Awakening. Au total, il en existe trois catégories différentes : éclaireur (pour l’exploration), d’assaut (pour les combats), et de transport (pour acheminer une grande quantité de loot et embarquer un joli petit escadron de joueurs et joueuses).

Concernant la dernière, cet engin volant est pensé pour nous aider à transporter plus facilement et efficacement une grande quantité d’objets et de ressources, ainsi que davantage de personnes que les ornithoptères éclaireurs et d’assaut. Il est donc surtout utile lorsque nous avons enfin la possibilité de nous rendre dans le Désert profond (zone JcJ uniquement !) en compagnie de nos ami(e)s et/ou des autres membres de notre guilde. S’agissant ici d’un véhicule lié au contenu endgame du MMO, il n’existe qu’une seule version à fabriquer et sa conception et maintenance nécessitent beaucoup de matériaux et de carburant.

Pour rappel, un châssis, un fuselage principal/une cabine, un fuselage latéral, un fuselage de queue, un moteur, un générateur et huit ailes, à fixer avec un chalumeau plus ou moins puissant, sont indispensables à chaque fois que nous souhaitons en concevoir un. En plus de ces éléments, nous avons l’opportunité d’y ajouter un réacteur comme module secondaire si besoin.

Ornithoptère de transport Mk 6

L’ornithoptère de transport Mk 6 peut être crafté depuis un Fabricateur de véhicules élaborés uniquement.

Pièces obligatoires

Châssis d’ornithoptère de transport Mk 6

1050 ml d’Eau

85 Lingots de plastanium

36 Servoks élaborés

45 Pâtes de cobalt

15 Ferrailles de carbure

54 de Mélange/d’Epice

Fuselage principal d’ornithoptère de transport Mk 6

1050 ml d’Eau

100 Lingots de plastanium

36 Servoks élaborés

45 Pâtes de cobalt

28 Plaques d’armure composite en plastacier

54 de Mélange/d’Epice

15 Poudres de diamantine

Fuselage latéral d’ornithoptère de transport Mk 6

1050 ml d’Eau

100 Lingots de plastanium

36 Servoks élaborés

45 Pâtes de cobalt

28 Plaques d’armure composite en plastacier

54 de Mélange/d’Epice

15 Poudres de diamantine

Fuselage de queue d’ornithoptère de transport Mk 6

1050 ml d’Eau

100 Lingots de plastanium

36 Servoks élaborés

45 Pâtes de cobalt

30 Plaques d’armure composite en plastacier

55 de Mélange/d’Epice

15 Poudres de diamantine

Moteur d’ornithoptère de transport Mk 6

1050 ml d’Eau

60 Lingots de plastanium

45 Pâtes de cobalt

18 Condensateurs à particules

30 Machines complexes

54 de Mélange/d’Epice

9 Pistons hydrauliques triforgés

Générateur d’ornithoptère de transport Mk 6

1050 ml d’Eau

60 Lingots de plastanium

45 Pâtes de cobalt

36 Condensateurs à particules

54 de Mélange/d’Epice

9 Régulateurs de puissance surcadencée

Aile d’ornithoptère de transport Mk 6 (liste des ressources pour un seul exemplaire !)

250 ml d’Eau

8 Lingots de plastanium

5 Servoks élaborés

6 Pâtes de cobalt

8 de Mélange/d’Epice

2 Pompes industrielles

Module secondaire

Réacteur d’ornithoptère de transport Mk 6

1580 ml d’Eau

95 Lingots de plastanium

68 Condensateurs à particules

17 Actionneurs Holtzman améliorés

81 de Mélange/d’Epice

N’hésitez pas à nous dire si ce guide vous a été utile, si vous voyez d’autres conseils à ajouter dedans, et à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Dune Awakening en passant notamment par notre Guide complet.