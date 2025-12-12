Les créateurs de Soma présentent ONTOS, leur nouveau thriller de science-fiction

Après nous avoir proposé plusieurs épisodes des séries Penumbra et Amnesia, Frictional Games nous présente ce soir ONTOS, leur nouveau thriller de science-fiction à venir en 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series X/S. Vous incarnez Aditi Amani, une ingénieure invitée sur la base lunaire de Samsara reconvertie en hôtel pour suivre l’héritage de son père, un esprit brillant devenu prophète.

Bienvenue sur Samsara

En tant que véritable jeu narratif immersif, ONTOS mettra en avant vos talents de recherche et de réflexion dans le but de récupérer du matériel, de manipuler des machines complexes dans le but de s’adapter aux situations rencontrées pour ne pas avoir à subir les conséquences de mauvais choix. ONTOS n’est pas un jeu d’horreur traditionnel et mêlera séquences troublantes et déstabilisantes et scènes horrifiques.

Au cœur d’un vaste labyrinthe bâti sur les ruines d’une colonie minière abandonnée et de cet hôtel de luxe, on devra traverser des zones où l’irréel se mélangera aux secrets bien réels et aux révélations troublantes sur le passé de notre père. ONTOS devrait prendre la forme d’un parcours d’expériences glaçantes et de rencontres troublantes qui dévoileront au fur et à mesure une couche supplémentaire d’un monde toujours plus mystérieux. 10 ans après Soma, ONTOS est prévu pour 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S, sur le nouveau moteur propriétaire du studio, HPL4.