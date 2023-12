One Punch Man World : L’ambitieux gacha sortira au tout début de l’année 2024

Le jeu d’action en 3D type gacha serait-il la nouvelle marotte des adaptations de mangas ? Entre le prochain jeu Seven Deadly Sins et ce One Punch Man World, on pourrait le croire. Ce nouveau titre édité par A Plus Japan entend bien marcher sur les plates-bandes d’autres jeux populaires du genre tout en s’appuyant sur la puissance de la licence One Punch Man et de l’affection que peut avoir le public pour ses personnages. Un titre qui vise essentiellement le marché mobile mais qui sortira aussi sur PC, et on sait maintenant quand.