One Punch Man: World, un jeu d’action en 3D ambitieux s’annonce sur PC et mobiles

Un espoir pour une saison 3 ?

Crunchyroll Games vient d’annoncer un tout nouveau titre basé sur le célèbre manga de ONE : One Punch Man: World. Il s’agit d’un jeu d’action multijoueur en 3D qui se base essentiellement sur l’adaptation anime qui compte actuellement deux saisons. Développé par Perfect World, le jeu sera disponible en Free to Play sur iOS, Android et PC cette année.

Dans One Punch Man: World, vous allez pouvoir revivre la première saison de One Punch Man avec des scènes étendues ainsi qu’une cité Z que vous pourrez explorer. À première vue, l’exploration semble tout de même assez basique à l’image des autres jeux mobiles du même genre. Il ne faut donc pas s’attendre à un monde ouvert assez poussé, mais ça a le mérite d’être présent.

On peut au moins affirmer qu’il semble plus intéressant que le médiocre One Punch Man: A Hero Nobody Knows de 2018. D’après les images du trailer, le jeu vous permettra d’incarner les personnages emblématiques de la série comme Genos, Lightning Max, Puripuri Prisoner et bien d’autres. On imagine que les autres héros et méchants populaires comme Garou seront annoncés ultérieurement.

Les joueurs pourront se rassembler dans le hub de l’Association des Héros et se lancer dans des raids difficiles tous ensemble (une sorte de guilde donc). Il y aura également de nombreux mini-jeux et quêtes annexes à découvrir dans la ville pour obtenir des récompenses. Concernant Saitama, on ne peut que présumer qu’il prendra la forme d’un « finish move » pour donner le coup de grâce aux ennemis. Eh oui, toujours ce souci d’intégrer un personnage principal qui est censé battre tout en le monde en un coup.

Les pré-inscriptions sont pour le moment uniquement ouvertes aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en Amérique latine et dans les pays nordiques. Nous mettrons l’article à jour lorsque la France sera concernée.

Crunchyroll présente le jeu comme le plus ambitieux de leur catalogue pour le moment. On peut alors espérer l’annonce prochaine d’une saison 3 pour l’anime afin que One Punch Man: World puisse profiter de l’engouement des fans.