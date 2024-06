Environ un millier de personnes seraient touchées par des licenciements chez Perfect World (One Punch Man: World)

Le support de ses jeux en arrêt ?

Perfect World n’est pas la plus petite des entreprises chinoises puisqu’on la retrouve derrière la production de nombreux free-to-play tout en distribuant des jeux comme Dota 2 et Counter-Strike 2 en Chine.

Selon The Paper, la société possède donc plusieurs départements et la quasi majorité de ces derniers serait touchée par des licenciements. Seule la division esport semble être épargnée pour le moment, tandis que les bureaux de Beijing, Shangaï et Chengdu seraient touchés, avec des équipes drastiquement réduites. Ces licenciements interviendraient après la publication de résultats mitigés pour l’entreprise, avec un bilan des profits nets qui seraient en baisse de 64% d’une année à l’autre.

Perfect World n’a pas encore confirmé l’information et les sources à ce sujet sont parfois contradictoires. Le site Pandaily affirme par exemple de son côté que le support des jeux One-Punch Man: World et Perfect New World serait mis en pause, tandis que The Paper déclare que l’inverse.

Rappelons qu’il s’agit ici uniquement de la branche asiatique du groupe étant donné que sa division occidentale a été revendue à un autre boucher de l’industrie, Embracer, en 2021 afin de devenir Gearbox Pulishing.