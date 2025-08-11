One Piece: Pirate Warriors 4 en a encore sous le coude et prévoit un troisième Season Pass

Place aux ennemis de l’équipage du Chapeau de Paille

Le casting de One Piece est si inépuisable que One Piece: Pirate Warriors 4 peut encore survivre un bon moment. Après avoir mis en avant des personnages iconiques comme Gol D. Roger, Rayleigh et Garp dans son deuxième Season Pass, Bandai Namco prévoit désormais une troisième salve de DLC en commençant par un groupe de trois nouveaux protagonistes, qui arrivera dès cet automne.

Parmi ces trois personnages, seul un est aujourd’hui connu. Il s’agit de Rob Lucci dans sa version la plus récente, soit celle du CP0. Deux autres personnages sont prévus, sans doute issus de l’arc d’Egg Head, mais l’éditeur souhaite encore un peu de mystère. Il est moins timide lorsqu’il s’agit d’évoquer les personnages du pack prévu pour le début d’année 2026, puisque ce seront Enel, King et Z qui figureront au casting de ce DLC.

One Piece Pirate Warriors 4 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.