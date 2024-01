One Piece Pirate Warriors 4 invite Shanks et Coby dans la mêlée

Deux grands favoris entrent dans l’arène

Uta avait ouvert le bal en musique pour ce dernier pack de DLC en date pour le jeu (avant un autre qui arrivera prochainement et qui contiendra aussi trois personnages), et c’est maintenant au tour de Shanks et Coby de faire leur entrée en jeu, toujours dans l’optique de célébrer le film One Piece Red.

Les deux personnages ont aujourd’hui droit à des vidéos dédiées nous montrant leurs différentes attaques, histoire de vous faire une idée sur ces combattants avant peut-être de mettre la main au portefeuille pour les obtenir dès leur sortie le 11 janvier prochain.

One Piece Pirate Warriors 4 est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.