One Piece: Pirate Warriors 4 sera lancé sur PS5, Xbox Series et Switch 2 le 21 novembre avec trois nouveaux personnages

Combattez encore plus d’ennemis à l’écran

Annoncés depuis un bout de temps, les nouveaux portages pour One Piece: Pirate Warriors 4 sont bien en chemin. Le jeu de Bandai Namco sera disponible dès le 21 novembre prochain sur PlayStation 5, Xbox Series, et même Nintendo Switch 2, avec des versions natives.

On trouvera ainsi plus d’ennemis à l’écran, avec une meilleure résolution. Pas besoin de racheter le jeu si vous le possédez déjà sur l’ancienne génération, même si la tarification sur la mise à niveau n’est pas encore très claire. Gematsu indique qu’au Japon, le passage de la Xbox One vers la Xbox Series sera gratuit, tandis qu’il faudra s’acquitter de 100 yens sur PS5 et Switch 2. Soit une (petite) bouchée de pain, mais on ignore ce qu’il en sera en Occident.

Ces versions coïncideront avec l’arrivée d’un nouveau pack de personnages, en lien avec l’arc Egghead de One Piece. Les trois personnages au programme sont Rob Lucci (version Egghead), Jewelry Bonney et S-Snake, qui seront jouables dès le 21 novembre. Après eux, ce sont Eneru, King et Z qui seront les prochains DLC, prévus pour le début d’année 2026.