One Piece: Pirate Warriors 4 arrive sur PS5 et Xbox Series, Bandai Namco veut savoir quel personnage doit arriver en DLC

Là où de nombreux jeux One Piece se sont plantés malgré l’immense popularité du manga, One Piece: Pirate Warriors 4 parvient tant bien que mal à faire son bonhomme de chemin grâce à une formule simple aux allures de grands défouloirs, qui n’hésite pas à faire dans le fan service avec un large casting de personnages jouables. Bandai Namco est aujourd’hui fier de nous annoncer que cet épisode a su se vendre à plus de 4 millions d’exemplaires, et c’est bien pour cela que l’éditeur ne compte pas le mettre de côté si tôt.