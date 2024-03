One Piece Pirate Warriors 4 fête les grands-pères

One Piece Pirate Warriors 4 repart une vingtaine d’années en arrière pour nous proposer des versions jeunes (ou vivantes) de Gol D Roger, Silvers Rayleigh et Monkey D Garp. Malgré leur popularité, c’est la première fois que Roger et Rayleigh sont jouables dans un musou adapté du manga d’Eiichiro Oda, tandis que le papy de Luffy fait son retour après avoir été disponible dans les épisodes 2 et 3.

Choix de communications étranges, pour vous montrer du gameplay, en dehors de la vidéo-ci dessus diffusée il y a une semaine avec seulement Gol D Roger en action, on a soit des vidéos de quelques secondes sur le compte Twitter du jeu, soit un live de 36 minutes en japonais avec énormément de bla-bla et peu d’images. Et c’est ce dernier que vous trouverez juste en dessous pour des raisons pratiques.

Les trois personnages arriveront dès le 28 mars pour fêter (avec un ou deux jours de retard) les quatre ans de la sortie du jeu. Et comme pour les packs précédents, ce DLC contient aussi quelques niveaux exclusifs. Cette fois-ci, on incarnera Roger dans sa quête pour devenir le Roi des Pirates. On doit bien avouer que l’on aurait bien aimé des costumes alternatifs pour Garp et Rayleigh afin de pouvoir les jouer dans leurs versions actuelles.

One Piece Pirate Warriors 4 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.