On a vu No Straight Roads 2 lors de la Gamescom 2025, nos premières impressions

Toujours plus de musique

Nous n’avons malheureusement pas pu voir beaucoup de gameplay de No Straight Roads 2, le projet n’étant pas encore assez mature. Pour autant, ce que nous avons vu et appris de la bouche de Wan Hazmer était très intéressant.

La première chose qui nous a marqués, et ce, alors que le titre est encore en développement, c’est son amélioration visuelle face au premier épisode. Le tout gagne en profondeur et en qualité avec des personnages et des environnements plus détaillés et plus travaillés. La musique étant au cœur du jeu, le décor réagit au rythme avec quelques objets qui s’animent selon le tempo. Nos héros ne sont pas en reste et on peut aussi observer ses derniers claquer des doigts ou taper des pieds sur le rythme de la musique.

Et justement, puisque l’on aborde nos héros, on retrouve bien sûr Mayday et Zuke, les deux personnages du premier épisode et toujours doublés respectivement par Kelly Marot et Donald Reignoux dans la version française. Mais ce nouveau titre étoffe l’équipe avec deux nouveaux membres, chacun avec son propre instrument, ses compétences et son gameplay. Nous avons eu la chance d’en voir un des deux, une femme équipée de ce qui ressemble à un synthétiseur et dont le combat est plutôt axé à distance.

Les combats ont également été retravaillés et améliorés dans ce second épisode. Il est possible de changer de personnage actif à tout moment, mais nos compagnons ne restent pas à rien faire derrière nous. À présent, ils participent aussi aux affrontements, leur apportant ainsi un côté plus vivant. Un système de parade et d’esquive parfaite a par ailleurs été introduit afin de dynamiser les combats. La musique est évidemment une composante importante du jeu et de son univers, et synchroniser ses actions avec le tempo récompense toujours le joueur. Pour autant, il était important pour le studio de ne pas frustrer ceux qui peuvent avoir du mal avec le sens du rythme.

Lors de nos échanges avec Wan Hazmer, nous avons principalement comparé No Straight Roads avec Hi-Fi Rush dont le respect du tempo est là bien plus punitif. Non pas que cela fasse du titre de Tango Gameworks un mauvais jeu, au contraire, mais cela permet à No Straight Roads de se démarquer et de proposer une expérience différente, plutôt centrée sur la musique et sa variété que seulement le tempo.

Enfin, nous avons pu constater de nouvelles ambitions pour No Straight Roads 2. Dans le premier jeu, l’intégralité de l’aventure se situait à Vinyl City et opposait la musique rock à l’EDM. Ici, le studio a décidé de voir plus grand, ce qui se matérialise par l’opportunité d’explorer d’autres lieux que Vinyl City et notamment d’oser mettre la culture malaisienne en avant au niveau de l’architecture de certains endroits. Le spectre musical se voit également étendu et le titre devrait nous proposer d’autres genres dont le jazz que nous avons pu apercevoir lors d’un combat de boss.

À l’issue de notre session, il était clair que l’envie de proposer quelque chose de plus ambitieux sans pour autant trahir la formule d’origine était une priorité chez Metronomik. Forts de l’expérience acquise sur le premier épisode, les développeurs nous offrent un titre plus riche, aussi bien visuellement, que sur le gameplay et sa structure globale. On a hâte de monter le son et de se lancer en compagnie de Mayday, Zuke et leurs nouveaux compagnons dans No Straight Roads 2.