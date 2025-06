No Straight Roads 2 : La suite du jeu d’action musical est annoncée sur PC et consoles

Le groupe s’agrandit

Sorti en 2020, le premier No Straight Roads était presque un Hi-Fi Rush avant l’heure et nous proposait un cocktail détonnant d’action et de musique, pour un résultat franchement appréciable. Le titre était malgré tout resté dans sa niche et voir une suite débarquer était un espoir un peu vain pour les amoureux de ce premier épisode. Mais No Straight Roads 2 va bel et bien voir le jour en 2026, comme on le voit dans cette première bande-annonce du jeu présentée par Wan Hazmer (réalisateur) et Diam Dziauddin (directeur créatif).

Le studio est donc allé chercher l’aide de Shueisha pour produire ce second épisode qui se veut être nettement plus ambitieux, tout en ayant toujours le rythme dans la peau. Mayday et Zuke sont de retour et ils ne seront pas seuls puisque le jeu nous laissera contrôler deux autres personnages supplémentaires. Parmi les artistes déjà annoncés pour cet épisode, on retrouve James Landino, Falk Au Yeong, Garrett Williamson et Midas Klare.

No Straight Roads 2 devrait sortira dans le courant de l’année prochaine sur PC et consoles, les plateformes n’ayant pas encore été spécifiées pour le moment.