On a pu poser les mains sur Borderlands 4 – L’épisode le plus ambitieux de la série ?

Les bases d’une bonne recette avec quelques nouveaux ingrédients

Lors de notre session, nous avons eu l’occasion d’effectuer une mission au cœur d’une arche. Comme dans les autres jeux de la série, il s’agit d’une sorte de donjon dans lequel on affronte des hordes d’ennemis avant de se frotter à un boss.

Nous pouvions choisir l’un des quatre personnages disponibles et en amateur de Sirènes, nous avons opté pour Vex. Déjà bien équipé et avec un personnage au niveau 20 nous sommes partis directement au combat. À première vue, les sensations sont assez proches du dynamisme déjà apporté à la série dans Borderlands 3. Les mouvements sont rapides, fluides et faciles à prendre en main.

Le sprint est toujours de la partie, mais ce nouvel épisode va un peu plus loin en proposant un grappin. Ce dernier permet au choix de se hisser vers certains points d’accroches, d’attraper des projectiles afin de s’en servir comme arme, voire s’en servir directement sur certains adversaires. Par exemple, lors de notre combat contre le boss, il était nécessaire d’utiliser le grappin sur plusieurs zones de son corps dans le but de révéler ses points faibles.

Concernant ce boss, il était tout aussi bon que ce à quoi le studio nous a déjà habitués. Des patterns d’attaque à mémoriser, des points faibles à débusquer pour infliger de gros dégâts et plusieurs phases. Une recette qui cette fois encore a bien fonctionné et nous a beaucoup plu.

Du côté de l’armement, on retrouve les différents constructeurs Maliwan, Torgue, Hyperion, etc. Leurs spécificités sont toujours de la partie, mais Borderlands 4 apporte une nouveauté plutôt intéressante, la possibilité de mélanger des pièces d’armes de plusieurs constructeurs. Par exemple, on peut décider d’installer une pièce Maliwan pour bénéficier d’effets élémentaires en combinant une pièce Tediore permettant de lancer l’arme comme projectile à chaque rechargement.

Les grenades sont également un peu différentes. À présent, dans notre équipement, il n’y a plus d’emplacement spécialement dédié aux grenades. En lieu et place, on dispose d’un nouvel emplacement qui agit plutôt comme une compétence. On peut toujours choisir d’y installer des grenades, mais aussi des armes lourdes telles des lances missiles. La nuance avec l’ancienne formule, c’est que leur utilisation ne requiert plus de munitions, mais seulement la recharge de la compétence. Un petit ajustement qui permet plus d’explosions et de gros dégâts lors des combats et donc plus de fun.

Less borders, more lands

Une fois le boss vaincu et l’exploration de l’arche terminée, nous avons encore eu quelques petites minutes pour explorer le monde de Kairos, la nouvelle planète de Borderlands 4.

Premier constat (que l’on s’est fait également dans l’arche), le jeu est superbe. Sans trahir son esthétique propre à la série, le passage en Unreal Engine 5 permet au jeu de proposer de très jolis effets d’ombres et de lumières tout en offrant des décors détaillés.

Nous n’avons malheureusement pas eu l’occasion de le voir de nos yeux dans cette session, mais les équipes sur place nous ont expliqué que l’exploration de Kairos se fera de manière moins linéaire que dans le passé et que nos escapades pourront s’accompagner d’événements aléatoires en cours de route. De même, ils nous ont annoncé plusieurs biomes bien différents avec chacun leur bestiaire et leur univers. Les ennemis étaient déjà assez variés ici, on imagine donc qu’il en sera de même pour le jeu complet.

Lors de l’exploration, nous avons une fois de plus pu profiter de la liberté de mouvement qu’offre le grappin pour toujours plus de dynamisme dans le jeu. Notez que l’utilisation du véhicule n’est plus conditionnée à un endroit spécifique pour le faire apparaitre. À présent, on peut le faire venir à tout moment.

Alors bien sûr, nous n’avons rien vu de la narration et il faudra attendre le jeu complet pour juger de cet aspect. Il en va de même pour l’humour, nous n’en avons aperçu que quelques bribes (plutôt sympas) et nous avons hâte d’en voir plus. Mais si l’on peut affirmer quelque chose à l’issue de cette première mise en bouche, c’est que le gameplay est réellement très prometteur. Les ajustements sur les armes et l’équipement ainsi que les nouvelles options pour se déplacer sont très plaisantes. Nous avons passé un excellent moment sur cette session, et il était difficile de lâcher la manette une fois le temps écoulé.