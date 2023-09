Octopath Traveler II arrivera aussi sur Xbox One et Xbox Series au début de l’année 2024

Un portage qui n’aura qu’un an de retard

Sorti en début d’année sur PlayStation 5, PlayStation 4, Switch et sur Steam, Octopath Traveler II avait boudé les plateformes Xbox malgré la sortie d’un portage du premier épisode sur ces consoles. Cette suite nous fait finalement attendre un peu plus longtemps puisqu’elle est bien confirmée sur les consoles de Microsoft, mais elle prend un peu de retard.

Lors de la conférence Xbox réservée au salon japonais, on a pu apprendre que cet Octopath Traveler II arriverait finalement sur Xbox One, Xbox Series et même Microsoft Store dès le début de l’année 2024. Aucune date précise n’a été dévoilée pour le moment, on en saura donc plus dans les prochains mois.

Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test déjà publié.