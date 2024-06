Octopath Traveler II débarque dès aujourd’hui sur Xbox et dans le Game Pass, tandis que le premier épisode arrive sur PS4 et PS5

Octopath Traveler II débarque dès aujourd’hui sur Xbox et dans le Game Pass, tandis que le premier épisode arrive sur PS4 et PS5

Test Astor : Blade of the Monolith – L’Ambition peut faire défaut

Test Astor : Blade of the Monolith – L’Ambition peut faire défaut

La version PC de The Last of Us Part II serait prête depuis un moment chez Sony

La version PC de The Last of Us Part II serait prête depuis un moment chez Sony