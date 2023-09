Eiyuden, Ace Attorney, Like a Dragon Gaiden… Toutes les nouveautés annoncées pour le Xbox Game Pass

Les jeux annoncés pour le Xbox Game Pass durant la conférence Xbox japonaise

On commence avec un JRPG attendu, Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes, qui a confirmé sa date de sortie au mois d’avril prochain lors du dernier Nintendo Direct. Le jeu est aussi prévu sur Xbox Series, et bonne nouvelle, il sera compris dans le Game Pass dès son premier jour de commercialisation.

Autre ajout majeur, celle de Like a Dragon Ishin!. Sorti en début d’année, ce spin-off arrivera dans le Game Pass d’ici quelques semaines. Xbox n’a pas donné de date précise, mais on nous assure que c’est pour 2023. Tout comme Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, l’autre spin-off de la saga qui est censé faire le lien entre les épisodes 6 et 8 de la saga. Ce n’était pas confirmé, mais on sait maintenant que ce jeu rejoindra l’abonnement dès sa sortie, le 9 novembre prochain.

Enfin, on a la confirmation que le planning de la fin septembre pour le Xbox Game Pass va être un peu plus chargé que prévu, puisque Ace Attorney Trilogy viendra émettre quelques objections dès le 26 septembre prochain sur le service de Microsoft. On récapitule donc les annonces de jeux pour le Game Pass de la conférence Xbox du Tokyo Game Show :

Ace Attorney Trilogy – 26 septembre

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name – 9 novembre

Like a Dragon Ishin! – 2023

Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes – 23 avril 2024