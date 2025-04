Oblivion Remastered : la VF restaurée via un mod sur PC grâce à un groupe de passionnés

Oblivion de retour dans la langue de Molière

Bien qu’Oblivion Remastered puisse presque être qualifié de remake grâce à une refonte graphique totale sous Unreal Engine 5 réalisée par Bethesda et Virtuos Studio, d’autres ajustements ont également été apportés. De nouveaux modèles de PNJ ont été créés pour l’occasion, avec une synchronisation labiale nettement plus précise et de nouvelles lignes de dialogue entièrement doublées.

Avec cette dernière partie, on comprend pourquoi Bethesda n’a pas restauré les doublages français et allemand présents dans le jeu original, probablement pour des raisons budgétaires. Pourtant, les voix françaises font partie intégrante de la nostalgie des fans de l’époque, d’autant plus que la France bénéficie d’une excellente réputation en matière de doublage.

Grâce à un groupe de fans du nom de FrenchyBlivion, il est possible de retrouver la VF d’antan via un mod. Une première version est déjà disponible sur Nexus Mods, et les créateurs précisent qu’elle sera mise à jour progressivement avec l’ajout des cinématiques manquantes, des doublages restants et la correction des dialogues absents. Le groupe a aussi confirmé que les doublages à venir seront réalisés sans IA.

Malheureusement, les joueurs consoles ne pourront pas profiter de cet initiative étant donné que le jeu ne supporte pas les mods sur ces plateformes et on ne sait toujours pas si ce sera le cas dans un futur proche.