Mario Strikers: Battle League Football

Mario Strikers Battle League Football est un jeu de simulation de football se déroulant dans l'univers de Mario. Dans la même veine que les précédents Mario Strikers, le jeu met en place des matchs de football plutôt physiques avec les personnages iconiques de la licence. On note toutefois des nouveautés par rapport aux épisodes précédents. En effet, ce opus donne la possibilité de choisir à l'avance l'équipement de son personnage pour influer sur ses statistiques en match. De plus, le multijoueur autorise jusqu'à 8 joueurs de rejoindre une partie, et un mode Clubs en ligne permet de fonder un club pour former sa propre équipe constituée de 20 joueurs.