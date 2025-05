Nocturnal 2 : Le metroidvania flamboyant de Sunnyside Games dévoile un peu de gameplay et annonce une sortie pour fin 2025

Une aventure tout feu tout flamme

Sunnyside Games a vu la lumière avec Nocturnal et a décidé de voir les choses en plus grand pour créer Nocturnal 2, avant qu’il ne s’appelle Ytash – A Nocturnal Poem, pour finalement revenir à Nocturnal 2 ce 29 mai. Peu importe l’évolution du nom, l’ambition du studio suisse reste la même : embrasser la recette du metroidvania. Et pour la vidéo diffusée durant l’AGFD, Sunnyside a décidé de mettre l’emphase sur le volet action de cette suite.

La ville d’Ytash est placée dans une torpeur que seul Ardeshir, maître de la Flamme Endurante, est capable de balayer. Ce feu sacré lui permettra autant de raviver les mécanismes et éclairer sa route que de déchaîner de puissantes attaques envers ses adversaires.

La vidéo nous montre plusieurs exemples de combos et on peut constater qu’il est possible de réaliser des chorégraphies aériennes qui s’annoncent particulièrement jouissives. Et puis, Metroidvania oblige, Nocturnal 2 nous laissera visiter et revisiter son île en fonction des améliorations que l’on aura obtenues.

Nocturnal 2 attisera la flamme fin 2025 sur PC et Nintendo Switch.