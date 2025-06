No Man’s Sky se met encore à jour et annonce une édition Switch 2 pour le lancement de la console

Gérez votre propre petit village dans l’espace

C’est aujourd’hui que No Man’s Sky accueille une nouvelle mise à jour nommée « Beacon », qui transformerait presque le jeu en city-builder puisqu’il vous permet de gérer jusqu’à quatre installations sur plusieurs planètes.

Vous devrez ici investir dans les bonnes infrastructures pour permettre à votre bourgade de prospérer, tout en trouvant les bonnes ressources et en effectuant les bons compromis avec les citoyens. Ces derniers auront désormais leur propre histoire personnelle, et ce sera à vous de gérer leur bonne entente même lorsque des conflits surviendront. Vous pourrez même participer à des festivals pour rendre cette fonctionnalité plus joyeuse, avec des feux d’artifices au programme.

On retrouve également d’autres éléments comme la voix de votre exosquelette qui peut être coupée et prendre un ton plus masculin, sans parler de la fonctionnalité de cross-save qui est maintenant disponible chez tout le monde. Un sacré programme, et on ne fait ici qu’effleure la surface. Le patch note complet est à retrouver sur le site de Hello Games.

Une mise à niveau gratuite sur Switch 2

Et ça ne s’arrête pas là. Le timing de cette nouvelle mise à jour colle aussi avec l’arrivée d’une édition Switch 2, prête pour le lancement de la console demain, le 5 juin. Cette version promet d’améliorer le framerate par rapport à la version Switch, tout en affichant plus de détails à l’écran.

La meilleure nouvelle dans tout cela, c’est qu’il ne faudra pas passer par une mise à niveau payante pour en profiter. Si vous possédez la version Switch de No Man’s Sky, vous pourrez passer à la version Switch 2 sans payer un centime de plus. Hello Games continue sa rédemption de la plus belle des manières.