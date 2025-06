Nioh 3 passe en mode ninja et s’annonce pour 2026, avec une démo déjà disponible

Le monde de Nioh s’ouvre un peu plus

Ce Nioh 3 promet d’être dans l’esprit de Nioh 2, avec des esprits gardiens et une ambiance qui colle avec celle du deuxième épisode. Jusqu’ici, pas de dépaysement, jusqu’à ce que Team Ninja porte plus que jamais bien son nom : vous aurez en effet la possibilité de switcher votre personnage (qui cherchera ici à devenir Shogun) avec un autre, un ninja qui sera un adepte du Ninjutsu.

Autrement dit, un style de jeu tout à fait différent du gameplay samouraï auquel la série tient tant. On retrouve ici des mouvements beaucoup plus aériens et rapides, avec des esquives dynamiques qui laisseront derrière vous un clone. Le côté samouraï n’est pas mis de côté pour autant et aura lui aussi droit à de nouvelles techniques pour parer les attaques ennemies à la Sekiro.

Autre grande nouveauté de Nioh 3, son level design qui s’ouvre un peu avec un monde plus ouvert que l’on pourra explorer librement. Team Ninja a sans doute tiré des leçons de Rise of the Ronin ici, et entend les appliquer à la saga Nioh. De plus, il sera possible de profiter de ce monde en compagnie de nos amis grâce à un mode multijoueur, histoire de ne plus affronter tous les yokais seul.

Nioh 3 ne sortira pas avant 2026 sur PC et PlayStation 5, mais bonne nouvelle, vous pouvez tout de même y jouer dès aujourd’hui avec une démo en alpha qui est disponible sur le PlayStation Store. Et ne la manquez pas, puisqu’elle sera retirée dès le 18 juin, alors ne tardez pas.