Nioh 3 refait parler de lui avec un peu de gameplay contre un boss très féroce

Le tigre du Kaï rugit

Comme on pouvait déjà sans douter, des batailles très compliquées nous attendent dans ce Nioh 3 et ce combat de boss en est un premier exemple. Ici, notre protagoniste fait face à Takeda Shingen, qui revêt une forme bestiale colossale pour nous affronter, demandant d’être vigilant aux coups de pattes du monstre.

Cette vidéo de gameplay fournie par IGN donne aussi l’occasion de mieux mettre en avant la particularité de ce Nioh 3, qui est de passer d’un style samouraï classique, proche des deux précédents jeux, à un style ninja, plus souple et pouvant se battre à distance avec quelques projectiles. Et ce n’est là qu’un aperçu de ce qui nous attend dans ce troisième épisode. Le site devrait nous en révéler davantage dès la semaine prochaine avec une preview complète, et on peut être certains que Team Ninja reparlera de son jeu à l’approche du Tokyo Game Show en fin de mois.

Nioh 3 n’a pas encore de date de sortie précise. Il est attendu sur PC et PlayStation 5.