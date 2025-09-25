Nioh 3 confirme sa date de sortie avec une vidéo bourrée d’action

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

L’effet de surprise n’était pas vraiment présent lorsque Nioh 3 est apparu à l’écran durant le dernier State of Play. À cause d’une fuite en provenance d’Amazon, on savait que le jeu se montrerait durant la présentation de Sony étant donné que sa date de sortie avait été révélée, annonçant l’ouverture des précommandes. Et bingo, le jeu était bien au programme de cette émission pour confirmer cette même date, avec une nouvelle vidéo à l’appui.

Nioh 3
Nioh 3
pc
ps5

Date de sortie : 06/02/2025

