Nioh 3 confirme sa date de sortie avec une vidéo bourrée d’action

Préparez des vacances pour le début d’année prochaine

Nioh 3 se dévoile un peu plus avec une nouvelle vidéo qui fait le point sur les différents personnages du jeu que l’on va rencontrer, étant donné que la saga a toujours voulu pousser sa narration un peu plus loin que d’autres jeux du genre. Pour ce troisième épisode, Koei Tecmo et Team Ninja vont nous faire suivre le périple de Tokugawa Takechiyo, qui va se retrouver embarqué dans une lutte pour le poste de Shogun qui lui demandera de combattre son frangin, Tokugawa Kunimatsu.

À travers cette bande-annonce remplie d’action, de boss démoniaque et de gros caractères, on découvre, ou plutôt redécouvre, la date de sortie du jeu. Nioh 3 sera bien l’un des titres du début d’année prochaine puisqu’il sera disponible dès le 6 février 2026. Autant dire que ces mois à venir vont être bien remplis et que l’on aura guère le temps de s’ennuyer.

Nioh 3 est pour le moment uniquement attendu sur PC et sur PlayStation 5.