Le Nintendo Switch Online ajoute The Legend of Zelda: Oracle of Ages & Oracle of Seasons à son catalogue

En attendant Wind Waker

Bonne nouvelle, la partie Game Boy du Nintendo Switch Online s’enrichie aujourd’hui avec l’arrivée de deux jeux Zelda : The Legend of Zelda: Oracle of Ages et The Legend of Zelda: Oracle of Seasons. Vous devez donc être abonné au service pour en profiter. Les deux titres sont initialement sortis le même jour en 2001 (et développé à l’époque par une filiale de Capcom et Nintendo, Flagship, qui n’existe plus aujourd’hui) et sont plus ou moins complémentaires.

Deux aventures classiques de Link sur Game Boy Color font leur retour ! The Legend of #Zelda: Oracle of Ages et The Legend of Zelda: Oracle of Seasons sont maintenant disponibles pour les abonnés Nintendo Switch Online. pic.twitter.com/Wu3InwHKs1 — Nintendo France (@NintendoFrance) July 27, 2023

Oracle of Ages se déroule dans le pays de Labrynna et voit Link affronter Veran, une méchante Sorcière des Ombres. Oracle of Seasons, quant à lui, se déroule dans un monde différent appelé Holodrum où Link doit sauver l’oracle Din du redoutable Général Onox. Une fois l’un des jeux terminés, il est possible d’obtenir un mot de passe qui peut être entré dans l’autre jeu. Cela vous donne ainsi accès à la suite à l’intrigue (plutôt qu’une aventure distincte) et révèle un donjon supplémentaire à la fin où il est possible d’assister à la vraie fin. Tous deux se jouent à la manière d’un Zelda en vue de dessus à l’instar de A Link to the Past ou Link’s Awakening.

Le support des jeux Game Boy et Game Boy Advance dans le Nintendo Switch Online est inclut depuis le 9 février dernier. Voici la liste des jeux disponibles pour la Game Boy :

Tetris

Super Mario Land 2 – 6 Golden Coins

The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX

Gargoyle’s Quest

Game & Watch Gallery 3

Alone in the Dark: The New Nightmare

Metroid II – Return of Samus

Wario Land 3

The Legend of Zelda: Oracle of Seasons

The Legend of Zelda: Oracle of Ages

Parmi les jeux qui arriveront prochainement (sans date précise pour le moment), Nintendo a confirmé pour le moment sur Game boy :

Pokémon Trading Card Game

Kirby Tilt’n’Tumble

Sur Game Boy Advance, nous aurons prochainement :

Metroid Fusion

Kirby & the Amazing Mirror

Fire Emblem



F-Zero Maximum Velocity



Golden Sun