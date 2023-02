Accueil » Actualités » Game Boy et GBA arrivent dans le Nintendo Switch Online

Les abonnements Nintendo Switch Online améliorent leur offre en ajoutant les jeux Game Boy, GBC et GBA et ce dès maintenant. Ce qui venait bien arranger les personnes ayant déjà l’Expansion Pack devant ce Nintendo Direct comprenant aussi les premières infos sur la prochaine vague de circuits pour Mario Kart 8 Deluxe.

Beaucoup d’attente pour une sortie immédiate

Nintendo ajoute enfin cette fonction tant demandée mais attention car il faut être attentif à la formule à laquelle vous êtes abonnés. En effet, les jeux Game Boy et Game Boy Color sont inclus dans l’abonnement de base tandis que les titres GBA nécessitent d’avoir la version Expansion Pack.

Parmi les informations propres à l’émulation, notez que les jeux Game Boy classique permettent de changer le mode d’affichage pour retrouver les couleurs des écrans de la console de base, mais aussi de sa version Pocket et de la Color. Le multijoueur, local comme en ligne, est possible avec des amis sur les titres compatibles, jusqu’à deux sur GB/GBC et jusqu’à 4 sur GBA.

Il faut aussi souligner que le Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3 permet d’accéder aux niveaux qui devaient à l’origine être débloqués via le e-Reader, l’accessoire inédit chez nous faute de succès qui se limitait donc en grande partie à cette seule utilité.



Quels sont les premiers jeux Game Boy à être disponibles sur l’abonnement Nintendo Switch Online ?

Voici la liste des titres disponibles dès maintenant :

Tetris

Super Mario Land 2 – 6 Golden Coins

The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX

Gargoyle’s Quest

Game & Watch Gallery 3

Alone in the Dark: The New Nightmare

Metroid II – Return of Samus

Wario Land 3

Et voici des exemples de jeux qui seront ajoutés dans les prochains mois :

The Legend of Zelda: Oracle of Seasons

The Legend of Zelda: Oracle of Ages

Pokémon Trading Card Game

Kirby Tilt’n’Tumble

Quels sont les premiers jeux Game Boy Advance à être disponibles sur l’abonnement Nintendo Switch Online + Expansion Pack ?

Voici la liste des jeux déjà disponibles :

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3



WarioWare, Inc.: Mega Microgame$

Kuru Kuru Kururin

Mario Kart: Super Circuit



Mario & Luigi: Superstar Saga



The Legend of Zelda: The Minish Cap

Et les exemples de titres qui viendront garnir le catalogue dans les mois à venir :

Metroid Fusion

Kirby & the Amazing Mirror

Fire Emblem



F-Zero Maximum Velocity



Golden Sun

On espère que vos titres préférés sont déjà présents ou qu’ils arriveront très vite même si on doit avouer que l’on est assez peu optimiste pour tout ce qui touche à Pokémon malgré la présence du jeu de cartes…