Super Mario Galaxy, Paper Mario et d’autres en route pour la Switch ?

Voici une nouvelle qui fera plaisir aux joueurs qui réclamaient de nouveaux épisodes Mario pour la Switch. Il se murmure actuellement, dans les colonnes de VideoGamesChronicle et appuyé par Eurogamer, que plusieurs jeux Super Mario seraient en préparation pour 2020 et au-delà. Différents titres sont évoqués, et il y a de quoi faire.

Un anniversaire qui sera riche

Cette année, est une année importante pour Super Mario : la franchise va célébrer son 35ème anniversaire. Pour cela, Nintendo compterait apparemment relancer une bonne partie du catalogue de la série, en proposant différentes itérations, entre versions remises au goût du jour et nouveaux épisodes. Et si l’on vous parle de Sunshine ou Galaxy, vous risquez probablement d’être impatient.

Selon le rapport de VGC (VideoGamesChronicle), un événement pour le 35ème anniversaire de Super Mario devait initialement avoir lieu à l’E3 2020 en juin, annulé en raison du COVID-19. Cependant, le constructeur japonais serait en train de réfléchir à une alternative pour fêter la célébration comme il se doit et présenter les festivités à une autre période. Apparemment, cela aurait été aussi l’occasion de présenter de nouvelles informations concernant le parc d’attractions actuellement en chantier avec Universal et le film d’animation Super Mario.

Nos confrères d’Eurogamer quant à eux, évoquent plusieurs titres du catalogue qui devraient refaire surface. Il devrait y avoir une version Deluxe de Super Mario 3D World, avec « un éventail de nouveaux niveaux », un remaster de Super Mario Galaxy et « quelques autres favoris » du côté des Mario 3D. Et que ce soit Eurogamer ou VGC, les deux affirment qu’un tout nouveau Paper Mario serait en préparation.

Il faut savoir que les deux médias présentés ici ont régulièrement avancé des rumeurs et informations qui se sont concrétisés ensuite. Le site Gematsu en rajoute une couche en expliquant avoir également « entendu des rapports similaires » en particulier en ce qui concerne « Super Mario 3D World Deluxe, un nouveau Paper Mario et des éditions remasterisées de Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy ». Affaire à suivre mais ça sent très bon.