Nintendo : Selon Doug Bowser, la Switch a encore quelques belles années devant elle

La Switch Pro n’est pour l’instant qu’un doux mythe sur lequel les insiders n’arrivent pas à se mettre d’accord. Nintendo semble repousser le plus loin possible l’arrivée d’une génération de consoles, ou tout simplement l’arrivée d’un nouveau modèle de Switch, puisque la dernière console en date se vend encore très bien. Doug Bowser, actuel président de Nintendo USA, n’hésite pas à nous le répéter au travers d’une nouvelle interview sur AP News, où il revient aussi sur d’autres détails, comme le prix du prochain Zelda outre-Atlantique.

Nintendo ne se presse pas pour une Switch 2

La nouvelle génération ne devrait pas arriver tout de suite pour Nintendo si l’on en croit les propos de Doug Bowser, qui prévoit encore une longue vie pour la Switch. Interrogé au sujet du successeur de la console, Bowser botte en touche pour rappeler que la Switch est actuellement sur une lancée spectaculaire et jamais vue :

« Alors que nous entrons dans la septième année de la Nintendo Switch, les ventes sont toujours hautes. Je pense que nous avons encore un lineup encore très fort à venir. Comme M. Furukawa l’a dit récemment, nous entrons en terre inconnue avec la plateforme. C’est excitant de voir que la demande est toujours là. Donc, rien à annoncer sur une future console, mais nous sommes toujours très optimistes à propos de la Nintendo Switch […] Ce que je peux partager, c’est que l’une des raisons pour lesquelles même au début de la septième année, nous sommes très confiants que le Switch peut avoir de bonnes performances au cours des prochaines années, c’est qu’elle vraiment cette console unique qui apporte une grande variété dans la façon de jouer, que ce soit à la maison ou en déplacement. L’une des choses que nous examinons toujours est de savoir comment nous pourront surprendre. Comment pouvons-nous introduire de nouvelles façons uniques de jouer ? C’est ce que nous avons toujours en tête. »

Autrement dit, il semblerait que Nintendo ne se contente pas d’une simple Switch 2 à l’avenir, mais cet avenir, il n’est pas encore pour demain.

Une hausse des prix en vue pour les jeux ?

Après tout, la console pourra compter sur Zelda: Tears of the Kingdom pour encore plus gonfler ses ventes en mai prochain, mais le prix du jeu aux Etats-Unis a quelque peu fait grincer des dents, puisqu’il est vendu 10 dollars plus cher que les autres jeux Switch. Ce que Bowser justifie par tout ce que le jeu a à proposer :

« Nous regardons ce que le jeu a à offrir. Je pense que les fans trouveront que c’est une expérience incroyablement complète et profondément immersive. Le prix reflète le type d’expérience auquel les fans peuvent s’attendre lorsqu’il s’agit de jouer à ce jeu particulier. Ce n’est pas un prix que nous aurons nécessairement sur tous nos titres. C’est en fait un modèle de tarification assez courant, que ce soit ici ou en Europe ou dans d’autres parties du monde, où le prix peut varier en fonction du jeu lui-même. »

Pas de hausse au programme donc, du moins pas généralisée, ce qui est une bonne nouvelle.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sortira le 12 mai en exclusivité sur Nintendo Switch.