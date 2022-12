Nintendo aurait annulé ses plans de Switch Pro pour se concentrer sur la nouvelle génération

Les rumeurs sur la Switch Pro nous avaient presque manqué. Presque. Si l’on s’y intéresse de nouveau aujourd’hui, c’est parce qu’elle nous vient d’un média plus sérieux qu’un insider du dimanche, à savoir Digital Foundry, réputé pour ses analyses techniques et qui ne manque pas de connexions dans le milieu. Dans le dernier podcast en date de l’équipe, il est justement question de cette fameuse nouvelle version de la Nintendo Switch, qui selon Digital Foundry, était bien dans les plans de Nintendo à un moment donné.

Un rumeur qui a du sens, mais qui reste encore une rumeur

On vous prévient, le conditionnel est de rigueur ici puisque tout ce qui suit s’appuie uniquement selon les sources de Digital Foundry. Lorsque la question de savoir si Nintendo lancera ou non une nouvelle machine en 2023, John Linneman n’y va pas par quatre chemins et répond que cela a peu de chances d’arriver. Selon lui, Nintendo ne sortirait pas de nouvelle console en 2023 car la Switch Pro, ou quel que soit son nom, n’est plus au programme :

« Je pense qu’à un moment donné en interne, d’après ce que j’ai pu comprendre en parlant à différents développeurs, il y avait une sorte de Switch de mi-génération prévue à un moment donné et cela semble ne plus se produire. Et il est donc assez clair que ce qu’ils feront par la suite sera une vraie console nouvelle génération. »

Si l’on prendra ces informations avec les habituelles pincettes, il y a deux choses à retenir ici. La première, c’est qu’une Switch améliorée était bien prévue selon les sources de Digital Foundry. Et la deuxième, c’est que celle-ci aurait finalement été mise de côté pour se concentrer sur la nouvelle génération de consoles Nintendo, qui n’arrivera probablement pas en 2023.

Comme le dit Linneman, Nintendo doit probablement être anxieux à l’idée de se lancer sur une nouvelle génération étant donné les hauts et les bas que le constructeur a connu sur le sujet (appelez-vous la transition entre la Wii et la WiiU). Prendre le temps de bien réfléchir à ce qui arrivera après la Switch semble donc être logique, tout comme le fait que cette nouvelle génération se devra d’être rétrocompatible (et donc proche de l’architecture d’un Switch) pour véritablement fonctionner. L’avenir nous le dira.