Un nouveau Nintendo Direct centré sur le film Super Mario Bros aura lieu le 9 mars

Quand il s’agit de promouvoir le film Super Mario Bros, Nintendo ne lésine pas sur les moyens et met en œuvre tous les outils qui sont à sa disposition. C’est pourquoi chaque nouvelle bande-annonce est un petit événement. Après avoir dévoilé un extrait du film façon fausse publicité lors de la mi-temps du Super Bowl (dont la place devait certainement coûter un bras), Nintendo compte organiser un nouveau Nintendo Direct pour nous présenter un nouveau trailer de son film événement.

Un dernier pour la route (arc-en-ciel)

C’est donc le 9 mars prochain à 23 heures (heure française) que Nintendo va dévoiler un nouveau trailer pour le film Super Mario Bros au cours d’une émission spéciale. Il y a de fortes chances pour que ce soit la dernière bande-annonce du film avant sa sortie (on ne compte pas les futurs spots TV).

Comme à chaque Nintendo Direct centré sur le film, il ne faut pas forcément s’attendre à des surprises. Si on imagine que Shigeru Miyamoto sera une nouvelle fois présent pour introduire la bande-annonce en compagnie de certains acteurs et actrices du casting vocal américain, on sait déjà qu’aucun jeu ne sera à l’affiche. Et ce même si le Mario Day se déroule le lendemain, le 10 mars.

Pour rappel, le film Super Mario Bros sortira le 5 avril prochain dans les salles françaises.