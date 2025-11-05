Nintendo lance enfin une application mobile pour le Nintendo Store

La boutique en ligne a droit à sa propre application

Vous pouvez dès à présent vous rendre sur l’App Store ou sur le Google Play Store pour télécharger l’application Nintendo Store. Sur celle-ci, vous pourrez directement acheter vos jeux en connectant votre compte Nintendo (et votre carte de crédit), et pas que des jeux dématérialisés puisque vous retrouverez aussi des éditions physiques et les produits Nintendo, des accessoires aux consoles.

C’est aussi sur cette application que vous retrouverez les articles entourant l’eShop, tout en consultant votre activité sur les machines Nintendo, même la 3DS et la Wii U. Si vous le souhaitez, vous serez aussi notifiés lorsque des soldes seront actives, notamment sur les jeux placés dans votre liste de souhaits.

C’est une application de plus en addition à celle de la Nintendo Switch App et celle de Nintendo Today, ce qui n’aidera pas forcément à éviter toute confusion. Mais si vous souhaitez acheter un jeu via votre smartphone, ce sera désormais (un peu) plus simple.