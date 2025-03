Nintendo dévoile son application Nintendo Today, pour vous informer à la source

En plus de quelques nouveaux jeux, Nintendo avait à cœur de consacrer une partie de son dernier Nintendo Direct à nous parler de divers annonces annexes à la Switch, comme l’application Nintendo Today qui a clôturé le show. Une application qui a d’abord eu de quoi rendre un peu confus avant de se rendre compte que son principe est des plus simples et que Nintendo aura pu sortir ce type de service bien plus tôt.