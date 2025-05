Nintendo dévoile les upgrades gratuits pour les versions Switch 2 de 12 jeux first-party déjà existants

Le HDR débarque chez Mario et Link

La Switch 2 va récupérer de sa grande sœur une quantité phénoménale de jeux dans son catalogue de rétrocompatibilité, alors si on peut y jouer avec de meilleurs graphismes ou un meilleur framerate, c’est encore mieux.

Si on n’est pas près de connaître tous les titres concernés, on dispose aujourd’hui d’une petite liste de 12 jeux first-party, donc « made in Nintendo », qui accueilleront gratuitement une mise à jour technique. Voici la liste :

La quasi-totalité des patchs concerne des graphismes optimisés pour l’écran de la Switch 2 et une meilleure résolution sur téléviseur. Seuls ARMS et Super Mario 3D World + Bowser’s Fury disposeront d’un meilleur framerate. Quant au support du HDR, les deux Zelda, Mario Odyssey, Bowser Fury (et uniquement le DLC), Captain Toad et ARMS seront concernés.

Enfin, il est mention du GameShare, cette fonctionnalité permettant du multijoueur avec un seul exemplaire du jeu, mais avec plusieurs consoles. Cela fonctionnera en local et en ligne sur Mario Odyssey, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Captain Toad ou encore Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics.

Notez que le détail complet des mises à jour se trouve sur le site officiel de Nintendo, et que ces 12 mises à jour interviendront le jour de la sortie de la Switch 2, soit le 5 juin.