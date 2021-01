Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Super Mario 3D World + Bowser's Fury est un jeu de plateforme développé et édité par Nintendo sur Switch. Il s'agit d'un portage de la version Wii U apportant des nouveautés comme un mode en ligne pour la coopération et un mode de jeu inédit appelé Bowser's Fury. Dans cette nouvelle aventure, Mario est accompagné de Bowser Jr. afin de trouver ce qui est arrivé à son vieil ennemi de toujours. Il reprend une direction plus proche de Super Mario Odyssey.